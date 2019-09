‘Ik voel me verantwoordelijk om voor de aarde te zorgen, dat hebben zeemeerminnen wel met elkaar gemeen’

In Amerika is het groot; er is daar een bloeiende gemeenschap van mermaids, onder wie ook mannen. Daar zijn mensen bij die zich verhuren en er professioneel van kunnen leven. Eerlijk is eerlijk, de 28-jarige Losserse - gastouder van beroep - zou dat ook wel willen. Ze is ook te boeken voor fotoshoots, zwemlessen, (kinder)feestjes, of een meet & greet… Maar in ons kikkerlandje is het nog sappelen als je iets wilt verdienen met je staart. Toch groeit ook in Nederland de populariteit. Hier doen nu zo’n driehonderd - vooral vrouwen - aan mermaiding.