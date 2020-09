Ik wil dat degene die mij dood wenst mij recht in de ogen aankijkt

Don’t go in here, it’s full of shit!’ staat er op de dixie in het park in graffiti, en sinds een week dus ook op mijn telefoon. Dankzij een column over het opnemen van 500 weeskinderen uit Lesbos, en een kwaadaardige beeldbewerking van mij in galajurk voor vluchtelingenkamp Moria, waarvoor nog bedankt, online redactie. Een lelijk, laf land was de kop, volledig uit de context getrokken, maar binnen enkele minuten na online verschijnen, toonden de social media aan dat er een kern van waarheid in school. Een vrouw met een mening, daar moet een haatbukkake overheen.