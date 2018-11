‘Ik wilde gelukkig zijn, maar bracht mijn kinderen in gevaar’

‘Kalifaatmeisje’ Laura H.Nederlands bekendste Syriëgangster Laura H. woonde bijna een jaar in het kalifaat van terreurgroep IS. Voor het eerst geeft ze met haar vader een interview over de grootste fout van haar leven. ,,Ik zal me altijd schuldig voelen dat ik mijn kinderen in gevaar heb gebracht.”