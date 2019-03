‘Ik word op straat nageroepen als terrorist’

Maandagochtend, iets na elven. M. wordt wakker. Hij is die nacht bij zijn moeder blijven slapen, in de Laan van Engelswier in de wijk Ondiep. Liggend op bed pakt hij zijn telefoon en leest de tientallen binnengekomen appjes. Hij schrikt van het nieuws. Er is geschoten in een tram in Kanaleneiland en er zijn mogelijk doden gevallen. Zijn zusje zit ook wel eens in die tram. Is ze ongedeerd? Hij probeert haar te bellen, maar ze neemt niet op. Ook zijn moeder neemt niet op. Al append loopt hij naar het raam. Tot zijn verbazing ziet hij politieagenten voor de deur staan. M. schiet in zijn kleren en loopt naar buiten. Ook buurtbewoners staan buiten. Om de hoek, in de Tichelaarslaan, is even daarvoor de rode Renault Clio gevonden. Dan hoort M. van buurtbewoners dat deze Clio gebruikt zou zijn bij de aanslag op het 24 Oktoberplein.