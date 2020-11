Illegale intocht Sinterklaas in Bredase wijk Tuinzigt verrast gemeente onaangenaam

Hoogst waarschijnlijk boete

,,Zo’n intocht valt onder de categorie evenementen. Wij zijn vooraf niet op de hoogte gesteld. Bovendien zijn evenementen onder de huidige noodverordeningen sowieso niet toegestaan. We gaan op zoek naar de organisatie achter deze actie en vervolgens met hen in gesprek. Hoogst waarschijnlijk zullen ze beboet worden.”

Tegen afspraken

Dat de Pieten allemaal zwart geschminkt waren, is ook tegen geldende afspraken. Twee maanden geleden hakten B en W en de scholen in Breda de knoop door. In een brief aan de gemeenteraad schreef het stadsbestuur: ‘De kleur van de helper van Sinterklaas kan niet meer zwart zijn, omdat dit door groepen als kwetsend, discriminerend of racistisch kan worden ervaren.’