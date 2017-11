In Amsterdam gestolen fiets na 7 jaar ontdekt in Oldenzaal

Een fiets die zeven jaar geleden in Amsterdam is gestolen, is terug gevonden in Oldenzaal.

Handhavers van de gemeente troffen de fiets in de binnenstad aan. Omdat het slot was verbroken, besloten ze te controleren of de herenfiets als gestolen staat genoteerd.

,,Het framenummer werd door de computer gekoppeld aan een diefstal zeven jaar geleden. Bij het Centraal Station in Amsterdam'', zegt Joyce Heupers, buitengewoon opsporingsambtenaar van de politie. Ze belde de Amsterdamse eigenaar. ,,Hij reageerde heel verbaasd. Was even sprakeloos. Je verwacht natuurlijk niet dat je fiets zoveel jaren later en aan de andere kant van het land wordt ontdekt.''

Aangifte

Het maakt volgens Heupers duidelijk hoe belangrijk het is aangifte te doen. ,,Mensen denken wel eens waarom zou je dat doen. ‘Er worden zoveel fietsen gestolen en je hoort er nooit meer iets over’, wordt er dan gezegd. Maar dat is dus niet zo. Als je het registratienummer hebt, kan het altijd zijn dat je fiets weer ergens opduikt.''

De fiets van de Amsterdammer verkeert zeven jaar na de diefstal volgens Heupers nog in redelijke staat. ,,Het is een standaardfiets. Niet zo’n hele dure. De fiets kostte destijds nieuw ongeveer 250 euro. Behalve het verbroken slot zit het achterspatbord los. Dat is met tyraps vastgemaakt. Maar je kunt er nog prima op fietsen.''