In denken en doen oorspronkelijk zijn om de algemene opinie te prikkelen

Ineens weer sterke stijging moord en doodslag in Nederland, in Brabant valt het relatief mee

7:03 DEN BOSCH - Het aantal mensen dat vorig jaar in Nederland omkwam door moord en doodslag is voor het eerst sinds 2003 weer hoger dan het jaar ervoor. Met 158 slachtoffers kwamen vijftig mensen meer om door moord en doodslag dan in 2016. In Brabant steeg het aantal slachtoffers van veertien in 2016 naar zeventien in 2017, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).