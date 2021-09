In dit stripboek uit 1945 staat Holocaust al getekend: ‘Tekenaar was nodig om te geloven wat er gebeurde’

Aantal dumpingen drugsafval in eerste helft 2021 met 64 procent gestegen

14 september Het aantal dumpingen van drugsafval is in de eerste helft van dit jaar met 64 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2020. In Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg is de toename het grootst. Dat meldt de politie op basis van Europese cijfers.