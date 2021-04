In Halte Zomervilla mag weer geknuffeld worden: ‘Wat een fijn gevoel’

,,Voor ons als medewerkers is dat een fijn gevoel”, zegt Renée Ruisch van Halte Zomervilla in Oud-Beijerland. Binnen de instelling wonen tien jongvolwassenen met meervoudige beperkingen. ,,Het zijn zulke kwetsbare kinderen. Veel ouders hebben hun eerste vaccinatie ook achter de rug. Die combinatie geeft vrijheid.”



Lange tijd was het devies in verzorgingshuizen en woonzorgcomplexen: zo min mogelijk contact. Gisteren werd echter bekend dat verpleeghuizen hun coronamaatregelen mogen versoepelen als minstens 80 procent van de bewoners twee prikken heeft gehad.



Lees ook PREMIUM

Italië wil toeristenseizoen redden met vaccinaties

Voorzichtig

Hoewel in de gehandicaptenzorg 1,5 meter afstand onmogelijk altíjd gehanteerd kan worden, was iedereen zo voorzichtig mogelijk, zegt Ruisch die zelf ook een meervoudig gehandicapte dochter heeft die regelmatig naar Halte Zomervilla komt. ,,Iedereen begon het best eng te vinden, maar met deze doelgroep kun je bijna niet op afstand blijven.”

Volledig scherm Bewoner Wouter met zijn begeleidster Lorreine Tempelman tijdens een close moment. Nu de maatregelen zijn versoepeld mogen ze zonder mondkapje toch dichter bij elkaar komen. © Arie Kievit

Ook nu betracht Halte Zomervilla nog de nodige behoedzaamheid. ,,Vrijwilligers mogen nog niet zomaar de villa binnen, want we weten niet wie wel en niet is gevaccineerd. Bovendien hebben niet alle medewerkers een vaccin gehad.” Dat laatste is omdat het vaccin vrijwillig is.

Een op een

Ouders die op bezoek komen, moeten bovendien het kind van de groep halen. ,,Even apart, een op een. Met het kind wandelen bijvoorbeeld. Knuffels tussen ouders en kinderen hebben wij nooit verboden, maar ouders zijn daar zélf vaak ook vreselijk voorzichtig mee”, legt Ruisch uit. ,,We hebben wel gezien dat ouders twee weken niet langskwamen om risico’s te vermijden.”

Dat Halte Zomervilla met tien bewoners kleinschalig is, helpt wel, zegt Ruisch. ,,Dat is goed te overzien. Het grootste risico zijn niet de ouders, maar de dertig personeelsleden.”

Kijk hier onze video's over de coronacrisis: