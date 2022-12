In hele land code geel om gladheid, plaatselijk ook dichte mist

Mocromaf­fia-kop­stuk ging vanuit gevangenis door met moordplan­nen, forse celstraf­fen in megazaak

Een van de sleutelfiguren in het gewelddadige onderwereldconflict in Amsterdam verdwijnt voor lange tijd achter de tralies. Benaouf A., die opgroeide in Eindhoven, kreeg woensdag twaalf jaar cel voor zijn aandeel in een reeks moordplannen. A. probeerde ooit te ontsnappen uit de gevangenis met een helikopter, die hij wilde kapen bij Kempen Airport.

7 december