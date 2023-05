‘In het vmbo-examen Fries zat gewoon een tekst van mezelf!’

docent over...Bijna 186.000 leerlingen namen de afgelopen weken deel aan de centrale schriftelijke examens. Dinsdag was de laatste dag van het eerste tijdvak, waarin veruit de meeste leerlingen hun eindtoetsen afronden. In deze rubriek beoordeelt telkens een leraar een eindexamen vmbo, havo of vwo. Dit keer bespreekt docent Joyce Folkertsma (27) van het CSG Bogerman in Koudum het vmbo-examen Fries.

In totaal maakten 176 leerlingen dit schooljaar het examen Fries, louter in de provincie Friesland. ,,Een goed examen met toegankelijke teksten”, oordeelt Folkertsma over de eindtoets voor het vmbo. ,,Niet te moeilijk en niet te makkelijk. Ik heb leerlingen niet één keer een woordenboek zien pakken. Grotendeels hebben ze het Fries ook wel vanuit huis meegekregen, maar sommige kinderen zijn alleen Nederlandstalig opgevoed.”

Het gaat om begrijpend lezen bij het examen Fries. Leerlingen krijgen enkele teksten uit bijvoorbeeld kranten of tijdschriften voorgeschoteld. Folkertsma: ,,Zo heb ik een tijdje voor een Fries tijdschrift geschreven, De Nije, en er zat in dit examen gewoon een tekst van mezelf! Ik dacht al: die titel komt wel heel bekend voor.”

Het examen bevatte drie teksten. ,,De eerste ging over een Friese zangeres die een nieuw album lanceerde, mijn tekst ging over de Friese identiteit en de laatste over Sint Lucia, een heilige. Haar nagedachtenis wordt vooral gevierd in Scandinavië, maar is er ook een band met Friesland. Het volksverhaal gaat dat Sinte Lesij de vrouw is van Sinterklaas, maar het zou dus ook gaan om een verbastering vanuit het Scandinavisch.”

De vragen sloten volgens de docent goed aan op de teksten, al waren ze soms wel verschillend te interpreteren. ,,Ik hou daar wel rekening mee in mijn beoordeling, in overleg met de tweede corrector. Maar over het algemeen vraagt het examen wel wat je ze leert. De laatste maanden doen we natuurlijk ook examentraining en dan ga je echt nog even de diepte in. Zodat ze de sfeer kunnen proeven.”

Een aantal jaren terug is het examen wat moeilijker gemaakt. ,,Dus we moesten het niveau destijds wat opschroeven, maar dat is uitstekend gelukt”, aldus Folkertsma. ,,Het examen toetst ook alleen de leesvaardigheid, dat is vrij makkelijk. Ze hoeven geen tekst maken of een brief te schrijven. Ik weet niet of ik dat ook een goede toevoeging zou vinden, want de Friestalige leerling heeft dan wel een voorsprong.”

Volledig scherm Docent Joyce Folkertsma (27) van het CSG Bogerman in Koudum. © Eigen foto