Mijn drankconsumptie groeide de afgelopen coronajaren gestaag. Steeds vaker beloonde ik mezelf na een dag thuiswerken met een glaasje wit, en in het weekend klokte ik gerust een fles (of twee) naar binnen. De lockdown doopte ik gekscherend om tot slokdown en vierde dit heugelijke moment met een paar vrienden en een fles Crémant. Totaal niet grappig wanneer je serieus kijkt naar de lichamelijke en geestelijke effecten van stevig drankgebruik. Al zag ik mezelf natuurlijk niet als stevige drinker. Laat staan probleemdrinker.

Toch mislukte de ontelbare keren dat ik mezelf na een avond pimpelen beloofde om nóóit meer te drinken altijd jammerlijk. Vreemd. Want als ik mezelf geen probleemdrinker noem, dan zou stoppen met drinken geen probleem moeten zijn, toch? Begin januari nam ik de proef op de som. Tot mijn verjaardag in juni zou ik geen druppel drinken. Ik wilde testen of ik het überhaupt kon, of ik me lichamelijk fitter en emotioneel stabieler zou voelen (driewerf JA!). Maar ik keek eerlijk gezegd best op tegen alle feesten en partijen waarbij alcohol normaliter een o-zo-fijn sociaal glijmiddel is. Onnodig, bleek al gauw. Die avonden zonder drank leverde juíst heel bijzondere gesprekken op, die ik bovendien de volgende ochtend allemaal nog kon herinneren.

Mijn drank-detox bleek een enorme spiegel voor mijn omgeving. Wanneer ik vertelde dat ik had besloten een half jaar niet te drinken, kreeg ik standaard dezelfde reactie: ‘Wat goed!’ gevolgd door een keurige hoeveelheid glazen die de persoon zelf per week drinkt , ‘Alleen in het weekend hoor’. Het viel mij op dat mensen die wél drinken vaak liegen over hun drankconsumptie, en mensen die niet drinken daar meestal een goede reden voor hebben. Niemand zei: ‘Ik drink niet omdat ik geen zin heb in alcohol’. Vaker werd gezegd: ‘Ik drink niet omdat ik een (gezondheids)probleem heb door alcohol’.

Ook opvallend is het effect van drank op ons menselijk soort. Oh la la, dronkenschap staat weinig mensen goed - al denken we daar zelf heel anders over. Na een paar glazen drank horen de meeste mensen vooral zichzelf graag praten. Tetteren met een zure adem van witte wijn steeds harder je oor. En vertellen dingen dubbel, soms driedubbel.

Nog zo’n eyeopener, en een flinke note-to-myself: moeilijke gesprekken voer je nuchter. Het idee dat je met een fles wijn op tafel lastige onderwerpen makkelijker bespreekbaar maakt is wat mij betreft een misvatting. Misschien helpt dat eerste glaasje als breekijzer, maar na glas nummer twee stap je in een raceauto op een spekglad regenachtig circuit, om binnen no-time van 0 naar 100 te gaan.

Precies dat gebeurde op de avond voordat ik besloot voorlopig te stoppen met drinken. In een oergezellig café in Antwerpen, waar ik nota bene was om een dag later Evi Hanssen te interviewen over haar boek Sinds ik niet meer drink, moest ik kennelijk nog een keer goed uit de bocht vliegen. Na een coupe de champagne, een paar speciaalbiertjes en een fles wijn raakte ik in een ongezellige discussie met mijn doorgaans lieve gesprekspartner. Waarover? Dat konden we ons de volgende ochtend niet meer herinneren. Wat bleef hangen was een gepeperde rekening en een kloppende kater.

Die avond was de druppel die het wijnglas deed overlopen. Ik had geen zin meer in de gewoonte om een glas wijn in te schenken na een dag werk, in dronken gesprekken aan de bar of de lamlendige katers die mij steeds vaker in de weg zaten. Ik wilde terug naar de fabrieksinstellingen, om met een frisse blik mijn relatie met alcohol te herwaarderen. Ik moest, net als in een liefdesrelatie, afstand nemen om daarna weer van elkaar te kunnen genieten. Nu dat na 150 dagen detox is gelukt - ik kan het iedereen aanraden - trakteer ik mezelf vanavond op een glas champagne in goed gezelschap. Happy birthday to me.

