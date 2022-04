In Limburg vermoorde man blijkt kersverse vader met financiële problemen: ‘Hij raakte ergens in verzeild’

gedumpt in bosDe man die begin vorige maand dood werd gevonden in een bos in het Limburgse Kerkrade, was net vader geworden en had grote financiële problemen. Het gaat om de 38-jarige Abdelaziz El Aâmri, in eigen kring beter bekend als Aziz. De politie houdt er rekening mee dat het slachtoffer in een soort wanhoopsactie geprobeerd heeft wat bij te verdienen met criminele activiteiten. Iets wat hem mogelijk fataal is geworden.

Aziz is een zoon van Marokkaanse ouders en groeide op in een groot gezin met zeven kinderen. Afgelopen zomer worden zijn vrouw en hij zelf de trotse ouders van een dochter. Met zijn drieën huren ze een klein appartement in Kerkrade, maar ze hebben het niet makkelijk. Aziz is werkloos en volgens de politie kunnen ze van de uitkering die ze krijgen nauwelijks rondkomen. ,,Hij is ergens in verzeild geraakt wat hem fataal geworden is”, vermoedt politiewoordvoerder Cindy Brouns.

Vuurwapengeweld

In de nacht van 8 op woensdag 9 maart vertrekt Aziz met onbekende bestemming. Tegen zijn vrouw vertelt hij dat hij bij een buurman langsgaat. Volgens de politie is dit voor zover bekend zijn laatste levensteken. De buurman verklaart dat hij die nacht niet thuis was en Aziz dus niet heeft gezien. Voor zover de politie dat kan nagaan, lijkt dat te kloppen.

De vraag is waar Aziz die nacht is geweest. De volgende ochtend treft een wandelaar het levenloze lichaam van de vader aan in het Hambos in Kerkrade. Hij blijkt door vuurwapengeweld om het leven te zijn gebracht, zo werd gisteren duidelijk in Opsporing Verzocht. Wat volgens de politie opviel was dat hij met een opgerolde bivakmuts over zijn hoofd is gevonden. Het is vooralsnog onduidelijk waarom hij die droeg.

Harde knallen

Het lichaam van de Limburger lag in de buurt van de doodlopende Nullanderbergsweg, die doorloopt richting de gemeentelijke begraafplaats. De politie vermoedt dat het slachtoffer op een andere plek om het leven is gebracht, waarna zijn lichaam naar het Hambos is gebracht.



Ook is er het vermoeden dat twee gebeurtenissen in diezelfde nacht te maken hebben met de moord. Zo werden bewoners van de Vrieheide in Heerlen rond 04.45 uur opgeschrikt door harde knallen, vermoedelijk schoten. Twee jongens of jongemannen werden op de Rozestraat gezien, ze spraken over een ‘gun’. De politie wil weten wat zich precies in die wijk heeft afgespeeld en of het incident iets te maken heeft met de dood van Aziz.

Ongeveer anderhalf uur later zag een fietser een zilverkleurige bestelbus rijden op de Nullanderbergsweg, in de buurt van het Hambos. De bestelbus had geen ramen aan de achterkant. De politie wil graag meer informatie over de bestelbus en de bestuurder, ook als deze niets met de dood van Aziz te maken heeft.

Tips?

Het onderzoek naar de moord op Abdelaziz El Aâmri is bij de Limburgse recherche in volle gang. Of de uitzending in Opsporing verzocht concrete tips heeft opgeleverd, is nog niet duidelijk.