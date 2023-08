In strijd tegen bende bij McDrive: Milieuclubs willen statiegeld op verpakkingen

Om het overtollige zwerfafval op parkeerplaatsen een halt toe te roepen moet McDonald’s statiegeld gaan rekenen op bakjes en kartonnen verpakkingen van hamburgers. Zeven prominente milieuclubs pleiten hiervoor in gesprek met deze site. Achtergelaten zwerfafval vormt volgens de organisaties een grote bedreiging voor de dieren. ,,Die eten ervan, worden ziek of gaan dood.”

Vervuilers niet bestraffen met hogere boetes, maar stimuleren het goede te doen. Dat is de boodschap die milieuclubs als Mobilisation for the Environment en Stichting Nederland Schoon uitdragen als het gaat om het terugdringen van zwerfafval bij fastfoodrestaurants. McDonald’s moet daarin het voortouw nemen. Het idee: elke vestiging moet uitgerust worden met een vrolijk statiegeldsysteem - onder leiding van mascotte Ronald McDonald - waarin klanten hun afval zoals hamburgerverpakkingen en frietbakjes kunnen deponeren, in ruil voor een halve euro. ,,Zo houd je het voor de consument leuk, én aantrekkelijk”, zegt Rob Buurman, directeur van Recycling Netwerk, een van de grootste milieuclubs van het land.

Wie in alle haast geen tijd heeft om terug naar binnen te gaan - het gros dus van de McDrive-bezoekers - moet het afval ook op andere plekken kwijtkunnen. ,,Daar moeten we een systeem voor bedenken”, aldus Buurman. Hoewel statiegeld niet de heilige graal is, draagt het wel degelijk bij aan minder afval. Immers: sinds de invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes zwerven er een stuk minder rond. Bij de grote plastic flessen was afgelopen jaar een afname van 33 procent te zien. Ook zitten er een stuk minder drankkartons tussen het zwerfafval, blijkt uit gegevens van de Zwerfafvalmonitor.

Vervuiler aan schandpaal?

Vervuilers opsporen via het laten printen van een kenteken op een kassabon of een verpakking, zoals vroeger nog werd gedaan, zou een tweede optie kunnen zijn. De politiebonden staan hier niet onwelwillend tegenover. ,,Het is een kwestie van software, bij parkeergarages gebeurt dit ook”, zegt Xander Simones van ANPV. ,,Probleem is als iemand geen kenteken op wil geven. Dat kan het personeel niet afdwingen. Dat gaat gedoe geven in de Mac en dat wil ook niemand.” Ook de boa’s keuren het idee niet per se af. Richard Gerrits, voorzitter ACP Boa: ,,Als hierdoor minder afval op straat komt: prima. Maar we weten uit ervaring dat het afval ergens anders neergegooid wordt. Mensen scheuren het kenteken er gewoon af.”

Milieuorganisaties reageren sceptisch op dit plan. ,,Dit gaat juridisch geen stand houden”, zegt een woordvoerder van Plastic Soup Foundation. ,,Want wie gaat bewijzen dat diegene het op straat heeft gegooid? In statiegeld zien wij veel meer kansen.” Recycling Netwerk stelt dat de pakkans van vervuilers ‘gigantisch klein’ is. ,,Je zou een enge controlestaat nodig hebben als je dit probleem met repressie of boetes wil oplossen”, zegt directeur Rob Buurman. ,,De oplossing zit eerder in minder wegwerpverpakkingen, meer herbruikbare verpakkingen en statiegeldsystemen waar het kan.

Wat doet McDonalds al?

McDonald’s doet overigens al een hoop om zwerfafval terug te dringen. Zo hebben warme dranken en de bekende McFlurry al even geen deksel meer. Ook zijn plastic rietjes vervangen voor papieren rietjes en zitten de McKroket en Chili Chicken nu in een papieren wikkel in plaats van een kartonnen doosje. Daarnaast bespaart de McDonalds zo’n 70 kilogram plastic per jaar door de ijsjes voortaan met een houten lepel te serveren. In 2025 wil McDonalds dat 100 procent van de verpakkingen uit gerecycled of hernieuwbaar materiaal bestaan.

In Frankrijk gaat McDonald’s nog een heel stuk verder. Daar hebben alle filialen hun kartonnen frietbakjes door herbruikbare plastic frietbakjes vervangen. Klanten kunnen de frietbakjes na gebruik weer inleveren en vervolgens worden ze afgewassen voor de volgende klant. Hiermee wil de fastfoodketen de afvalproductie drastisch terugdringen. In Nederland gaan we deze afwasbare frietbakjes voorlopig nog niet zien. Dat heeft volgens McDonalds te maken met de beslissingen en wetgeving die bij Frankrijk passen.

Vierhonderd sausbakjes

Achtergelaten zwerfafval is bij de McDonald’s een groot probleem. Veel parkeerplaatsen ogen aan het einde van de dag als een vuilnisbelt. Vooral klanten van de McDrive hebben er een handje van om de kartonnen verpakkingen van hun bestellingen ongegeneerd achter te laten. Zo vond een vrijwilliger in Zutphen in amper een maand tijd ruim ruim vierhonderd plastic sausbakjes in de natuur. Iets verderop in Heerde loopt het zo uit de hand dat medewerkers dagelijks meerdere rondjes moeten lopen. ,,Kennelijk is het tegenwoordig normaal om niet even de moeite te nemen om naar de prullenbak te lopen”, verzucht een woordvoerder van die vestiging.

Deze week verscheen er een veelzeggend filmpje op sociale media, waarop te zien is hoe twee jongere klanten hun bestelling in een auto opeten, maar het karton naast de auto gooien. Een vrouw die er genoeg van heeft gaat het gesprek aan en gooit het afval na een korte discussie terug de auto in. De beelden zijn door honderdduizenden mensen bekeken en zwengelen een nieuwe discussie aan dat McDonald’s strengere maatregelen moet nemen om vervuilers aan te pakken.

Zorgen om dieren

De gevolgen voor de natuur zijn namelijk niet niks, benadrukt de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD), de vereniging voor publieke en gemeentelijke inzamelbedrijven. ,,Er komen veel schadelijke afvalstoffen in het milieu, dieren eten ervan en worden ziek of gaan dood. En de omgeving vervuilt natuurlijk.” Het gedrag van de jongeren in het Dumpert-filmpje is volgens woordvoerder Van de Pas onbegrijpelijk. ,,Deze trend is heel zorgelijk. Mensen vervuilen hun eigen leefomgeving tot grote irritatie van anderen. En wij mogen het opruimen. Het opruimen van zwerfafval kost 300 miljoen euro per jaar. Dat is zonde.”

Bewustwording is de sleutel, denkt Ingrid Goethart, directeur van Stichting Nederland Schoon. ,,Het op straat gooien van verpakkingen voor eenmalig gebruik is geen recente trend en zien we helaas al jaren. Vele partijen zetten zich in om (zwerf)afval te verminderen”, vertelt ze. Met de campagne ‘Supporter van Schoon’ stimuleert Nederland Schoon het gebruik van herbruikbare verpakkingen. ,,Met als doel om er voor te zorgen dat er minder verpakkingen voor eenmalig gebruik, zoals te zien is in het Dumpert-filmpje, in de natuur belanden.”

De landelijke McDonalds is meermaals gevraagd om te reageren op de plannen van de milieuclubs, maar koos ervoor dat niet te doen.

