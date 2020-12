In week tijd 43.303 besmettingen erbij, ruim een kwart meer dan week eerder

Het aantal coronapatiënten is de afgelopen week met 43.103 toegenomen. Dat is een stijging van ongeveer 27 procent ten opzichte van een week eerder. Dat maakte het RIVM zojuist bekend. Het aantal ziekenhuisopnamen op verpleegafdelingen ging van 1007 naar 1229.

Het RIVM noemt de stijging 'zorgwekkend’. De tweede golf was de laatste weken langzaam op zijn retour, maar die daling is nu ten einde, in elk geval voorlopig. Deels is de stijging te wijten aan het feit dat er meer getest is. Van 30 tot en met 6 december werden in de GGD-teststraten 339.054 testen afgenomen. Dat zijn 66.780 testen meer dan de week ervoor.

Van de testen waarvan een testuitslag bekend is, was 11,6 procent positief. Vorige week was dat percentage 11,1 procent. Het percentage positief nam gedurende de week toe, zowel bij personen met als zonder klachten. Dat kan er op duiden dat het virus zich weer verder aan het verspreiden is. In iedere veiligheidsregio is sprake van een stijging in het aantal positieve testuitslagen per 100.000 inwoners, meldt het RIVM.

Datzelfde geldt als gekeken wordt naar de verschillende leeftijdsgroepen. Bij alle leeftijdsgroepen is het aantal meldingen per 100.000 inwoners gestegen, vergeleken met de week ervoor. De stijging was het grootste in de leeftijdsgroepen 13-17 jaar en 18-24 jaar.

Zonder klachten

Vanaf 1 december kunnen huisgenoten en andere nauwe contacten die in het bron- en contactonderzoek bij besmette personen naar voren zijn gekomen, zich na vijf dagen quarantaine zonder klachten laten testen. Bij een negatieve uitslag mag men uit quarantaine. Dit geldt ook voor mensen die een melding van de CoronaMelder-app hebben gekregen. Er zijn van 1 tot en met 7 december 18.700 mensen getest zonder klachten. Van deze testen waren er 1.923 positief (10,3%).

Het reproductiegetal (R) dat het RIVM wekelijks berekent is iets lager dan vorige week. Het staat nu precies op 1, vorige week was dat 1,04. Een R van 1 duidt erop dat 1 besmette persoon gemiddeld 1 andere persoon besmet. De laatst berekende R is die van 20 november en zegt dus weinig over de huidige mate van verspreiding.

Het aantal sterfgevallen daalde. In de afgelopen zeven dagen kwamen bij het RIVM 338 meldingen van overleden coronapatiënten binnen, tegen 406 de week ervoor. Dit is een onderschatting van het werkelijke aantal doden - niet alle gevallen worden gemeld bij de GGD's. Het aantal opnames op de intensive care daalde de afgelopen week licht, van 183 naar 179.