In Westerwijtwerd hangen de vlaggen halfstok na zware aardbeving

Het dorp was woensdagochtend het epicentrum van een nieuwe zware aardbeving van 3.4 op de Schaal van Richter. Door de klap werden veel mensen tot in de stad Groningen en mogelijk zelfs in de kop van Drenthe wakker geschud.

Niet veel later bleek Westerwijtwerd het epicentrum van de beving te zijn. In het dorp zijn een kleine drie uur later veel mensen én journalisten op de been. Jan Honderd (58) loopt om het huis op zoek naar nieuwe scheuren. Eentje heeft hij inmiddels gevonden. Een kleintje, aan de voorkant. ,,Lijkt niet veel, maar hij schiet meteen de grond in. Dus we weten niet wat de schade precies is.’’

Volledig scherm De Groningse vlag hangt halfstok in Westerwijtwerd. Buurtbewoners praten buiten na. © ANP

Zijn vrouw Alberdina (57) heeft de binnenkant gecontroleerd. ,,De badkamertegels zitten nog vast gelukkig.’' De familie Honderd beschrijft dat ze dachten dat er een vrachtwagen aan kwam. Tegenover hun huis wordt gebouwd. Tot het huis helemaal begon te trillen. ,,Mijn dochter dacht dat de vrachtwagen hier naar binnen reed.’’

Een inwoner van Huizinge schrok vanochtend ook wakker. Het huis schudde, de kastdeuren klapperden en de deuren ook. ,,Ze denken dat het veiliger wordt hier nu de gaskraan wordt dichtgedraaid. Maar dit blijft nog wel even door gaan hoor.’' Hij hoopt dat er nu eindelijk wat aan gedaan wordt.

Vanmiddag is er een debat in Den Haag over het gas. ,,Maar goed, ze debatteren zo vaak. Er moet gewoon vergoed worden.’' Gerhard Visker uit Westerwijtwerd merkt dat de Groningers murw zijn. ,,Bij de klap van Huizinge in 2012 ging iedereen de straat op. Dat gebeurt niet meer. We zijn het gewend. Wij gingen vanochtend niet eens meteen uit bed.’’