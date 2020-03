Inbraak bij museum Singer Laren, buit nog onbekend

Bij museum Singer Laren is in de nacht van zondag op maandag ingebroken. Een politiewoordvoerster kan nog niet vertellen of er wat is buitgemaakt.

De inbraak in het museum aan de Oude Drift vond om 3.15 uur plaats. Het museum, dat momenteel gesloten is in verband met het coronavirus, herbergt onder meer de tentoonstelling Spiegel van de ziel, met werken van onder anderen Jan Toorop, Vincent van Gogh en Piet Mondriaan.

Een woordvoerster van het museum bevestigt de inbraak. ,,In het belang van het onderzoek van de politie doen we vanochtend verder geen uitspraken. Om 15.00 uur organiseren we een persconferentie in het museum”, zegt de museumwoordvoerster. De politie doet onderzoek naar de inbraak en roept getuigen op zich te melden. Een fotograaf ter plaatse meldt dat de glazen voordeur is verbrijzeld.

Eerder grote kunstroof

De kern van de collectie Singer is afkomstig uit de oorspronkelijke verzameling van het echtpaar William en Anna Singer en bevat, naast veel schilderijen, een grote verzameling beelden en werken op papier. De collectie Singer werd bij de oprichting van Singer Laren in 1954 aan het museum geschonken en is sindsdien gegroeid door aankopen en schenkingen.