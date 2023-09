Inburgeren bij de Bond van Plattelandsvrouwen

Pas getrouwd woonden we in een klein dorp op Walcheren. Mijn man was er onderwijzer. Als rechtgeaarde Zeeuw werd hij al snel in de boerengemeenschap opgenomen. Ik kwam uit de Randstad en had meer moeite met inburgeren. Sprak de ‘eige taole’niet. Om er in te komen werd ik lid van de Bond van Plattelandsvrouwen.

Die had in ons dorp een afdeling. De leden kwamen eens per maand in het dorpshuis bij elkaar. De vrouw als moeder en huisvrouw stond centraal in de onderwerpen die aan bod kwamen. Er ging een wereld voor me open.

Op mijn eerste kerstfeest bij de Bond wilde ik goed voor de dag komen. Ik werd nog steeds vreemd aangekeken. Op mijn zwarte, met rood en groen geborduurde jurk droeg ik een rood omslagdoekje. Zelf gehaakt, naar het voorbeeld van het doekje dat bij de Walcherse dracht hoort. ,,Aangekleed gaat uit”, zei mijn man een beetje spottend toen hij me zag. ,,Pas maar op. Rood met groen is boerenfatsoen.” Ik zweeg.

Zodra ze me zagen stopte het geroeze­moes

Toen ik de zaal binnenkwam, waren al veel boerinnen in vol ornaat aanwezig. Over het zwarte jak en de mooi gekleurde beuk droegen ze het witte omslagdoekje. Zodra ze me zagen stopte het geroezemoes. Even bleef het stil, daarna begon het hoorbare gefluister: ,,Rood, hoe durft ze! Schandelijk. De kakmadam...” Zo rood als mijn doekje zocht ik snel een plaatsje achterin. Erg lang hebben we niet in het dorp gewoond.

Dit verhaal is een haiban geschreven door gastschrijver Elly Coppoolse - van den Berg (79) in Zierikzee. Ze is lid van de Haiku Kring Nederland. ,,Al jaren schrijf ik met veel plezier haiku en haibun. Een haiban is een korte prozatekst vermengd met haiku.” Als toegift ook een haiku van Elly:

bloemendijkje

tussen de margrieten

een verdwaalde klaproos

