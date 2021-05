Incest-onthulling schrijfster bewust tegengesproken door experts

De onthulling van schrijfster Griet Op de Beeck dat zij in haar jeugd door haar vader is misbruikt, is in de media bewust tegengesproken door leden van een zedenexpertisegroep van de politie. Zij zijn ‘achter de schermen aangespoord om te reageren op de hervonden herinneringen’ van Op de Beeck.

Dat blijkt uit e-mails waarover onderzoeksplatform Argos beschikt en waar deze site ook de inhoud van kent.

De Vlaamse schrijfster Op de Beeck (47) vertelt in september 2017 in tv-programma De Wereld Draait Door dat ze in haar jeugd door haar (inmiddels overleden) vader seksueel is misbruikt. Ze brengt kort daarna een boek over incest uit. Columnisten en geheugenexperts vallen Op De Beeck na de uitzending fel aan: haar onthulling zou zijn gebaseerd op ‘hervonden herinneringen’, een omstreden fenomeen.

Onder de experts die in media kritiek leveren op het emotionele verhaal van de schrijfster zijn meerdere deskundigen die deel uitmaken van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ). Die groep is in 1999 opgericht om politie en justitie onafhankelijk advies te geven over onderzoeken in specifieke ingewikkelde misbruikzaken. Het is een reactie op verschillende affaires waarin verdachten onterecht beschuldigd bleken.

In e-mails uit 2017 die in het bezit zijn gekomen van onderzoeksprogramma Argos blijkt dat die experts ‘achter de schermen zijn aangespoord om in de media te reageren op de hervonden herinneringen’ van de schrijfster. Die aansporing gebeurde vanuit een coördinator in dienst van de politie.

Discussie

In wetenschappelijke kringen is veel discussie over het fenomeen waarbij herinneringen aan een trauma pas vele jaren later opeens naar boven komen. Een rapport van de gezondheidsraad moest enige consensus bieden: er blijken zowel hervonden herinneringen te bestaan die fictief zijn als herinneringen die op ervaringen berusten.

LEBZ-experts stellen na de onthulling van Op de Beeck in de media dat ‘verdrongen herinneringen onwaarschijnlijk zijn’. Dat is opmerkelijk, omdat slachtoffers van zedenzaken waarin dergelijke late herinneringen een rol spelen, zich hierdoor kunnen laten ontmoedigen om überhaupt aangifte te doen.

De politie bevestigt in de uitzending van Argos dat ‘de coördinatoren van de LEBZ (in dienst van de politie) interviewverzoeken doorverwezen naar externe LEBZ-deskundigen’. Ook meldt de politie: ,,In de opsporingsonderzoeken die de LEBZ krijgt voorgelegd worden de richtlijnen lang niet altijd nageleefd door behandelaars. In een groot deel van de zaken met aspecten van hervonden herinneringen is sprake van suggestieve technieken door behandelaars en interpretatie van flarden, beelden, gedragingen en gevoelens door therapeuten of andere vertrouwenspersonen.’’

De Tweede Kamer heeft enkele maanden geleden al gevraagd om een onderzoek naar de werkwijze van het LEBZ.

De uitzending van Argos is zaterdag tussen 14.00 en 15.00 uur te beluisteren op NPO Radio 1.