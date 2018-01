Moeder Insiya: Indiase rechter heeft bepaald dat ze terugmoet

De Indiase rechter heeft gisteren uitspraak gedaan in de zaak. Vader Shehzad Hemani moet het meisje vóór 27 maart 2017 overdragen. Volgens moeder Nadia Rashid betekent dit eindelijk gerechtigheid. ,,Ik heb er altijd aan vastgehouden dat ze terugkomt. Maar de situatie was zo moeilijk, zo onhoudbaar zonder enige vorm van houvast. Nu is haar terugkomst weer tastbaar, dat maakt het verdriet en het gemis nu enigszins draaglijk."

Hoe Insiya naar Nederland komt, is nog niet bekend. Haar vader staat op de opsporingslijst van Interpol, dus het is onwaarschijnlijk dat hij zijn dochtertje zelf naar Nederland gaat brengen. Of haar moeder naar India afreist, is ook niet bekend. ,,Hoe we het gaan doen, kan ik niet zeggen. Maar ik ga er zorg voor dragen dat ze naar Nederland komt. Dat staat vast", vertelt ze.

Dat er nu ook een uitspraak is in India betekent veel in de zaak. De vader van Insiya liet op Twitter duidelijk merken dat hij de uitspraak van de rechtbank in Den Haag, afgelopen december, niet serieus nam. 'Je moet begrijpen dat deze uitspraak niks betekent in India', schreef hij onder meer. Volgens Nadia heeft de vader van Insiya een minachting voor de Nederlandse rechtsstaat, maar kan hij onder de uitspraak van de Indiase rechter niet uit. Het belang van de uitspraak in de zaak is dan ook aanzienlijk.

Watergraafsmeer

Insiya werd anderhalf jaar geleden met geweld ontvoerd uit de woning van haar oma in het Amsterdamse stadsdeel Watergraafsmeer. De ontvoering gebeurde in opdracht van haar vader Shehzad Hemani. Het meisje verblijft op dit moment in goede gezondheid bij haar vader in de Indiase stad Mumbai.