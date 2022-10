Indonesië vraagt om teruggave van topstukken uit museum Naturalis

Een onafhankelijke commissie onder leiding van jurist Lilian Gonçalves-Ho Kang You gaat kijken naar verzoeken tot teruggave van koloniale collecties. Deze commissie is nog niet aan het werk. Ze gaat in december aan de slag.

Gesprekken

Staatssecretaris Uslu was vorige maand in Indonesië. Gonçalves-Ho Kang You was toen ook mee. In Jakarta is ook gesproken over mogelijke teruggave van koloniale stukken. Die gesprekken ‘verliepen in een hele goede sfeer’, aldus de woordvoerder van Uslu.