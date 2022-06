Indringer woonhuis kamerlid Van Haga was 62-jarige man met ‘onbegrepen gedrag’

De man die vorige week donderdag de woning van Tweede Kamerlid Wybren van Haga in Haarlem binnendrong, was een 62-jarige plaatsgenoot. Hij is door de politie vanwege ‘onbegrepen gedrag’ overgedragen aan een zorginstelling.

Dat meldt de politie in Haarlem na vragen van deze site. Wat het motief van de man was en of dat met de politieke functie van Van Haga heeft te maken, is nog niet duidelijk. ,,We onderzoeken nu of er sprake is geweest van strafbare feiten en zo ja, welke”, meldt een politiewoordvoerder.

Van Haga (BVNL) meldde vorige week tijdens een debat in de Tweede Kamer dat er een indringer in zijn huis was geweest. Volgens het kamerlid vroeg de man specifiek naar hem. ,,Hij riep iets over een mitrailleur en een schaakbord, vocht zich vervolgens letterlijk naar binnen en stond in de gang van mijn huis. Hij was duidelijk naar mij op zoek”, zei Van Haga.

Op dat moment waren medewerkers van een beveiligingsbedrijf net bezig met de installatie van een nieuw alarm. ,,Zij hebben de man horizontaal naar buiten gewerkt en wisten daarmee erger te voorkomen. Ik ben die mensen echt ontzettend dankbaar.”

Quote Ik herken de man niet op camerabeel­den, wel hoorde ik dat hij binnen 100 meter van mijn huis woont. Wybren van Haga

Van Haga meldt vandaag aan deze site dat hij inmiddels camerabeelden van het incident heeft bekeken. ,,Ik herken de man niet, wel hoorde ik dat hij binnen 100 meter van mijn huis woont.”

‘Onbegrepen gedrag’

De politie wil op dat laatste vanwege privacyredenen niet ingaan, maar bevestigt wel dat het om een inwoner van Haarlem gaat. ,,Hij vertoonde, zoals we dat noemen, onbegrepen gedrag. Daarin zijn wij niet de experts, dus is de man overgedragen aan het zorgkader”, aldus de woordvoerder.

Dat kan inhouden dat de man is overgedragen aan bijvoorbeeld de ggz. Of de man is opgenomen of inmiddels weer thuis is, zegt de politie niet. De Tweede Kamer heeft, namens Van Haga, aangifte gedaan tegen de man Als het onderzoek naar de mogelijke strafbare feiten is afgerond, zal worden besloten of de man wordt vervolgd.

In de Tweede Kamer deed Van Haga vorige week, ongeveer een uur na het incident, een oproep aan zijn medepolitici om te stoppen met elkaar voor van alles uit te maken. ,,Het gaat veel te ver nu.” GroenLinks-leider Jesse Klaver stelde daarop dat hij het verschrikkelijk vindt wat Van Haga is overkomen. ,,Heel veel sterkte met de situatie. We hebben helaas allemaal met bedreigingen te maken. Ik weet wat de impact daarvan is.”

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vorig jaar 62 mensen voor de rechter gebracht op verdenking van het bedreigen van politici. Dit jaar kreeg een man, die in januari met een brandende fakkel voor het huis van minister Sigrid Kaag stond, een halfjaar cel.

