Indrukwekkend afscheid van Michel Lage Venterink (49) bij Quick ’20

Op een wit gedekte tafel op het veld lagen Michels voetbalschoenen. Daaromheen ballen in de vorm van een hart. Even verderop waren drie shirt op het gras gelegd. Eén van Quick ’20, één van Go Ahead Eagles en één van Sparta Enschede. Aan de andere kant van de hoofdtribune was met ballen het cijfer twee gemaakt. Met dat nummer op het shirt maakte Michel Lage Venterink achttien seizoenen deel uit van de eerste selectie.

Michel Lage Venterink overleed vorig weekend onverwachts. Het overlijden kwam als een grote schok in het Twentse amateurvoetbal en in Oldenzaal in het bijzonder. Hij is slechts 49 jaar geworden. De Oldenzaler speelde een paar jaar in het Nederlands amateurelftal en twee jaar in het betaalde voetbal. Hij droeg het shirt van Go Ahead Eagles. Bij Sparta Enschede was Michel Lage Venterink assistent-trainer van het eerste elftal.