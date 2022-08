Industrie bezorgd: water steeds zouter en warmer, 'einde problemen nog niet in zicht’

Hoewel de 'waterafhankelijke industrie’ nog geen acute problemen heeft, maken bijvoorbeeld chemie-, staal- en voedingsbedrijven zich ‘grote zorgen’. Dat stelt Roy Tummers van grootverbruikersvereniging VEMW. Een van de grote zorgen is het zoutgehalte van water. Vooral het westen van het land heeft last van deze zogeheten verzilting. ,,Te zout water kan leiden tot corrosie en slijtage aan materiaal.”

Rijkswaterstaat zegt dat de zoutgehaltes op dit moment ‘nog niet direct’ boven de grenswaarden komen, maar door de dalende aanvoer van water vanuit de Rijn is er wel ‘steeds minder zoet water om de verzilting tegen te gaan’. Onder meer bij het Noordzeekanaal en de monding van de Hollandsche IJssel bij Krimpen is de situatie inmiddels ‘kwetsbaar’, schrijft het rijk in de zogenaamde droogtemonitor.

Naast het zoutgehalte is ook de temperatuur van het water een potentieel probleem voor bedrijven. Op diverse plekken ligt de watertemperatuur al rond de 23 of zelfs 24 graden. Tummers: ,,Als water te warm is, mogen bedrijven met koelsystemen hun water niet altijd meer lozen. Dat kan leiden tot problemen met de productie.”

Blauwalgen

De droogte leidt op veel plekken ook tot de aanwezigheid van bijvoorbeeld blauwalgen. Vooral in Noord- en Zuid-Holland geldt op veel plekken een waarschuwing voor zwemmen in open water. Voorlopig is het einde van de problemen niet in zicht. De aanvoer van water via de Rijn en de Maas daalt nog steeds, en dreigt de komende weken zelfs een ‘uitzonderlijk laag’ niveau te bereiken. Er wordt weinig tot geen neerslag verwacht en de temperaturen blijven hoog.

Volledig scherm Blauwalg zorgt op steeds meer plekken voor risico's voor zwemmers. © copyright Marc Bolsius

Vandaag komt het Managementteam Watertekorten (MTW) bijeen om te bepalen of nieuwe maatregelen nodig zijn. Sinds vorige week kampt Nederland officieel met een watertekort. Het schaarse water zal volgens wettelijke afspraken worden verdeeld, zodat dijken, veengebieden en zeer kwetsbare natuur zo lang mogelijk worden voorzien van water.

Ook is vanaf vandaag het Nationaal Hitteplan in het hele land van kracht. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) besloten na overleg met weerinstituut KNMI. De kans op een hittegolf is groot.

Verdere daling gevreesd

De waterafvoer van de Rijn bij Lobith was gisteren gedaald tot 775 kubieke meter water per seconde en zal de komende week verder dalen richting 750 m3 per seconde. Het is sinds de metingen in 1901 begonnen pas twee keer eerder voorgekomen dat de afvoer van Rijn-water in de zomerperiode lager was dan 800 kubieke meter per seconde. Dat was in 1949 en 1976. Om een idee te geven: gemiddeld is de afvoer in de Rijn begin augustus 1835 kubieke meter per seconde.

Voor de komende weken wordt een verdere daling gevreesd. In het stroomgebied van de Rijn valt de komende twee weken naar verwachting weinig neerslag, stel Rijkswaterstaat, en de temperaturen liggen boven het langjarig gemiddelde. Ook de afvoer via de Maas daalt, de afgelopen dagen zelfs sneller dan verwacht. In de gisteren verschenen droogtemonitor schrijft Rijkswaterstaat dat dat dat mogelijk komt doordat in België de stand van de stuwen in de rivier is aangepast.

Neerslagtekort

Ook vanuit de lucht hoeft Nederland de komende weken weinig water te verwachten. Dat leidt er inmiddels toe dat ook de waterstanden in het IJsselmeer en het Markermeer dalen. Er is op dit moment nog wel voldoende water beschikbaar om aan de watervraag te voldoen. Ook de grondwaterstanden laten nagenoeg overal een dalende trend zien.

Er zijn al veel maatregelen genomen om water vast te houden, de waterkwaliteit te behouden en het beschikbare water zo optimaal mogelijk te verdelen. Waar nodig wordt extra water aangevoerd, op steeds meer plaatsen wordt hiervoor gebruik gemaakt van tijdelijke pompinstallaties. In Zuid- en Oost-Nederland zijn op grote schaal onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater ingesteld. Onder meer de landbouw wordt daardoor getroffen.

Volledig scherm Een boer besproeit zijn grond © ANP

De les van deze droge zomer is volgens experts dat Nederland anders om zal moeten gaan met water. ,,Het vereist echt een andere denkwijze”, zegt Inge Wesel, senior beleidsmedewerker bij waterschap Brabantse Delta. ,,We zijn gigantisch goed in water onttrekken, maar nu komen we erachter dat we ook water moeten vasthouden voor lange periodes van droogte.”

Deltaplan

Daar wordt wel aan gewerkt, in de vorm van een deltaplan zoetwater. ,,De les van dit jaar is dat daar nog veel meer vaart mee gemaakt moet worden”, zegt Tummers van VEMW. ,,De overheid moet werken aan een systeem waarbij water langer vastgehouden kan worden, een systeem van bergen en opslaan. En waterverbruikers, zoals wij, moeten hun best doen om minder water te gebruiken.”

Ook consumenten hebben daarbij een rol, zegt Wesel. ,,Dus laat regenwater niet het riool instromen, maar lekker je tuin in. En haal de stoeptegels er zoveel mogelijk uit.”