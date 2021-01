Indy (23) maakt genderloos kaartspel: 'Huidige spel weerspiegelt de 17de-eeuwse klassenmaatschappij’

Heel haar leven houdt Indy Mellink al van spellen spelen, vertelt ze over haar eureka-moment. ,,In de zomer vieren we altijd met heel de familie vakantie zonder internet en televisie. Met mijn ouders, neefjes en nichtjes doen we dan talloze kaartspelletjes: van klaverjassen en poker tot pesten en allerlei varianten daarop. Toen ik nadacht over hoe ik een nieuw kaartspel zou uitleggen, bedacht ik ineens: waarom is de heer eigenlijk meer waard dan de vrouw? Bij vrijwel alle kaartspellen is dat zo.”