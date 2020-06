Ineens wist moordenaar Thijs H. het: híj was niet gek, maar alle anderen

Het gaat slecht met Thijs. Het is ergens in 2018 en zijn stressklachten verdwijnen maar niet. Zijn gevoelens vervlakken ook. Er is meer aan de hand. Ben ik soms een psychopaat? Online zoekt hij antwoorden. Na een tijdje wordt het helder, een waar ‘eurekamoment’ noemt hij het zelf: niet hijzelf is gek, maar alle anderen zijn het.



,,De rest van de wereld was in handen van psychopaten die communiceren in geheimtaal. U zag die codetaal in Netflix-series als BoJack Horseman en de That 70’s Show”, zo horen de moordverdachte en het publiek op de eerste zittingsdag in de rechtbank van Maastricht.



De 28-jarige Limburger werd vorig jaar in mei opgepakt voor de moord op drie wandelaars in Den Haag en op de Brunssummerheide in Zuid-Limburg. Hij stak de willekeurig gekozen slachtoffers meermaals toen ze hun hond uitlieten. Na zijn eerdere bekentenis is de cruciale vraag: zijn de daden hem aan te rekenen?