Inenten met Janssen-vaccin uitgesteld: ziekenhuispersoneel en GGZ-cliënten moeten wachten

Populaire boom met zeldzaam vliegend hert is opeens weg: ‘Echt schandalig, schofterig’

13 april ,,Dit was goud. Zo uniek, daar moet je afblijven.’’ Harry Voss, Apeldoorns voorvechter van natuur en milieu, is verbijsterd door de kap van een boom in het Kroondomein. Een boom die jaarlijks opgezocht werd door liefhebbers. Volgens het Kroondomein is het weghalen juist verantwoord beheer.