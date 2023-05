Inez Weski geschorst als advocaat, naam van eigen website gehaald

Albert Heijn-stakingen voorlopig opgeschort: ‘Paar dagen totdat schappen weer gevuld zijn’

Albert Heijn en vakbonden CNV en FNV gaan binnenkort weer met elkaar om de tafel over een nieuwe cao voor distributiemedewerkers. Dit is voor de bonden voldoende reden om de stakingen in de distributiecentra tijdelijk op te schorten. De partijen gaan maandag waarschijnlijk weer met elkaar in gesprek.