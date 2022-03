ING doet geen nieuwe zaken meer met Russische bedrijven

Die steun aan de Oekraïense bevolking brengt ING tot uiting door in alle landen waar het consumenten als klant heeft geen commissie te vragen voor het versturen van geld aan mensen in Oekraïne. In dat land zelf bedient ING, net als in Rusland, alleen bedrijven, overheden en dergelijke. Voor die klanten blijft de bank in Oekraïne open. Verder doneert ING 3 miljoen euro aan Unicef. In verschillende landen waar ING actief is zijn ook nog lokale initiatieven om geld op te halen.