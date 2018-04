ING steekt wereldwijd geen cent meer in tabak

De ING bank gaat wereldwijd alle investeringen in de tabaksindustrie afbouwen. Nederlands grootste bank vindt het maatschappelijk niet langer verantwoord om geld te steken in de schadelijke industrie.

,,Er wordt steeds meer bekend over tabak, dat zelfs een klein beetje roken al erg schadelijk is,'' zegt woordvoerster Caroline van der Giessen van ING. ,,Vooral op jonge leeftijd. En dat wereldwijd de meeste rokers voor hun 18de verslaafd raken. Vandaar dat ING dit besluit heeft genomen.''

Het zat nog wel ruim 4,5 jaar duren voordat ING zijn laatste uitgeleende cent terug heeft gekregen van de tabaksindustrie. Langlopende contracten kunnen niet zomaar worden stopgezet. ,,Maar ING zal wereldwijd geen enkele nieuwe financiële investering meer doen in de tabaksindustrie. In 2023 is onze bijdrage in de tabaksindustrie dan helemaal teruggebracht tot nul,'' zegt Van der Giessen.

Duidelijk

Morgen zal het besluit aan de aandeelhouders worden gepresenteerd. Het besluit is echter al definitief. Hoe hard de klap voor de tabaksindustrie zal zijn, kan Van der Giessen niet zeggen. Het zal de tabaksindustrie in elk geval niet in acute financiële nood brengen want dit soort bedrijven heeft tal van investeerders. ,,Dit is echter wel een belangrijke stap van een van de grotere Europese banken,'' zegt Van der Giessen.

Voorvechter in de strijd tegen tabak, longarts Wanda de Kanter, is daarom blij met het besluit van ING. ,,Het is weer een volgende stap in het de-normaliseren van deze industrie.''

ING is niet de eerste Nederlandse bank die geen leningen of welk ander financieel product meer levert aan de tabaksindustrie. Vorig jaar nam ABN Amro dat besluit ook al. ING is wel een veel grotere investeerder in de tabaksindustrie dan ABN Amro, omdat de oranje bank wereldwijd groter is.

Zwarte lijst