Ingrid verloor dierbare ring van haar overleden man: ‘Grond zakte onder mij vandaan’

Reconstructie Reisjes naar Dubai en peperdure auto’s: Jonathan leefde als miljonair dankzij geld van de kerk

Miljoenen euro’s van de besloten geloofsgemeenschap Noorse Broeders worden rondgepompt in dubieuze bedrijven. Spil in dat netwerk was Jonathan van der L., die komende week terechtstaat voor het verduisteren van 8 miljoen euro. Reconstructie van de val van de financiële topman.

20 februari