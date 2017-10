Initiatiefnemers: ‘Hoop dat raadgevend referendum sleepwet tegenhoudt’

,,De handtekeningen komen met 1.000 stuks per uur binnen,’’ zegt wiskundestudent Tijn de Vos, een van de initiatiefnemers. ,,Vrijdag sluiten we de website en in het weekeinde gaan we printen. Ik denk dat we wel een pallet vol formulieren zullen hebben.’’



De handtekeningen zullen volgende week maandag worden aangeboden aan de Kiesraad. Die controleert of er voldoende geldige ondersteuningsverklaringen zijn ingediend. Het is de bedoeling dat het referendum tegelijk plaatsvindt met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. De wet geeft de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) ruimere toegang tot telefoon- en internetgegevens van burgers.