Inspectie: GGD’en en labs niet klaar voor tweede golf coronavirus

Dat constateert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na onderzoek in alle 25 GGD-regio’s. De inspectie noemt de uitbreiding die nog nodig is een ‘enorme opgave’ voor de betrokken GGD’s en laboratoria.

Het onderzoek is uitgevoerd in juli en augustus. In die laatste maand was de keten van aanmelding, afname, laboratoriumanalyse en bron- en contactonderzoek ‘op orde’, concludeert de inspectie. Toen lag het aantal besmettingen echter lager dan nu.

Testen niet goed uitgevoerd

De inspectie uit forse kritiek op de manier waarop de GGD’en de tests afnamen, zo blijkt uit het rapport dat vandaag is uitgekomen. De ‘meeste verbetering’ is volgens de inspectie te behalen ‘bij het uitvoeren van de testen’. Bij bijna de helft van de GGD’en ziet de inspectie hier verbeterpunten. Meerdere GGD’en wijken af van de COVID-19-richtlijn van het RIVM, waar een bijlage gewijd is aan het afnemen van testen. ,,Ze wijken bijvoorbeeld af in het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en, of het bewustzijn ontbrak van contaminatie bij de testafname’’, zo staat te lezen.

Kwetsbare groepen

De inspectie vindt dat de GGD’en meer ‘oog moeten hebben voor kwetsbare groepen’. ,,Daarbij gaat het niet alleen om kwetsbare zieke mensen, maar ook om anderstaligen en mensen met een verstandelijk of fysieke beperking’’, zo luidt de kritiek.

Geen plan

Ook valt het de inspectie op dat nog niet alle gemeentelijke gezondheidsdiensten een plan klaar hadden liggen door als er een lokale uitbraak van het coronavirus komt. Vanavond vergaderen de veiligheidsregio's hierover en vrijdag volgen er mogelijk strengere lokale maatregelen.

Het rapport maakt duidelijk dat aanpak en de kwaliteit van de gezondheidsdiensten per regio verschilt. ,,Een GGD werkte bij het bron- en contactonderzoek in twee shifts. Een daarvan werkte door tot 19.00 uur. Bij positieve uitslagen die laat binnenkwamen, kon het bron- en contactonderzoek daardoor wel dezelfde dag starten’’, zo staat er bijvoorbeeld. En zo had ook ‘een GGD’ een aparte rustige plek buiten de teststraat ingericht waar kinderen getest konden worden.

Huiverig

GGD’en blijken huiverig om gebruik te maken van de inzet van het landelijke bron- en contactonderzoek team. ,,GGD’en vinden het lastig om dit team in te schakelen. Ook door het ‘op afstand’ werken en omdat het landelijke team niet direct inzetbaar is en eerst ingewerkt moet worden’’, zo constateert de toezichthouder.

Verkeerde inschattingen

De GGD’en en laboratoria kunnen de knelpunten niet alleen oplossen, aldus de inspectie. Ook zijn de gezondheidsdiensten soms afhankelijk van gegevens van andere instanties, die niet blijken te kloppen. Zo stelt de inspectie vast dat de landelijke berekeningen voor het opschalen van de testen en het bron- en contactonderzoek niet overeenkomen met de realiteit. Zo voerde de GGD Amsterdam 12.328 testen uit in de tweede week van augustus, terwijl de inschatting was dat er maximaal 10.185 testen nodig zouden zijn. GGD Ghor Nederland, de landelijke organisatie van de GGD’en, schatte voor die week in dat in Rotterdam bijvoorbeeld tussen de 2 en 8 procent van de mensen besmet zouden zijn, terwijl dit percentage die week opliep tot 9,2 procent. De toezichthouder waarschuwt dat het systeem ‘spaak loopt’ als ook mensen die geen klachten hebben zich laten testen.

