Inspectie: NCOI reikte ten onrechte vijfhonderd ‘masterdiploma’s’ uit

Onderwijsinstituut NCOI heeft vijfhonderd studenten een masterdiploma gegeven, die geen echte master is. Dat zegt de onderwijsinspectie. De studenten zouden onvoldoende zijn voorgelicht over de waarde van hun diploma. NCOI betwist de beschuldigingen.

NCOI is de grootste particuliere opleider van Nederland. Ze bieden onder meer officieel erkende hbo-opleidingen aan, maar hun aanbod bestaat vooral uit cursussen, korte programma’s, die niet officieel erkend zijn. Het probleem is dat al die cursussen en officiële opleidingen door elkaar staan op de website. Dat kan voor verwarring zorgen, schrijft de Inspectie van Onderwijs in haar rapport.

De onterecht verstrekte diploma’s horen bij ‘executive masters’ en ‘professional masters’. Op de NCOI-diploma’s staat dan het woord ‘master’ vermeld, maar zij worden niet officieel als zodanig erkend. De afgelopen vier jaar hebben zo’n vijf verschillende NCOI-opleiders zulke diploma’s uitgereikt aan ruim vijfhonderd studenten.

Volgens de inspectie is dit allemaal in strijd met de wet en kunnen cursisten nu in de problemen komen tijdens sollicitaties als blijkt dat hun diploma niet officieel erkend is. Studenten die zich hierdoor benadeeld voelen, kunnen dat bespreken met NCOI. Als dat niets oplevert, kunnen ze later zelfs naar de rechtbank gaan als blijkt dat ze ‘niet het product hebben gekregen dat ze hebben besteld’.

‘Geen Mickey Mouse-opleiding’

NCOI zegt dat de conclusies van de inspectie onterecht zijn en dat het niets feitelijk heeft vastgesteld. ,,We hebben de betrokken studenten benaderd via een steekproef en bij niemand is er verwarring over de waarde van hun diploma’’, zegt de woordvoerder. ,,Studenten weten heus wel dat hun opleiding van drie maanden niet hetzelfde is al een master die twee jaar duurt.’’

Het instituut roept ondertussen op om in duidelijkere wetgeving te voorzien. ,,Wij communiceren heel goed over onze opleidingen, maar de wet is onduidelijk over welke naam we ze moeten geven. Dit is niet zomaar een Mickey Mouse-opleiding. De studenten werken hier hard voor en leggen examens af. Het is meer dan een cursus.’’

Het rapport gaat nu naar de minister van onderwijs en die moet bepalen of NCOI een bestuurlijke boete moet krijgen. Als dat gaat gebeuren, zal NCOI gerechtelijke stappen ondernemen.

