Inspectie onderzoekt toch politieoptreden in Staphorst

De Inspectie Justitie en Veiligheid doet onderzoek naar het politieoptreden bij Staphorst, waar zaterdag anti-Zwarte Piet-demonstranten werden aangevallen. De Inspectie gaat kijken of de politie genoeg doet om dit soort geweld te voorkomen en of daarbij wel een neutrale positie is ingenomen.

De Inspectie JenV heeft zelf tot het onderzoek besloten, meldt zij in een verklaring. De Inspectie wilde aanvankelijk een intern onderzoek van de politie zelf afwachten, maar is daarop teruggekomen gezien ‘het voortdurende maatschappelijke debat, de onrust die over deze kwestie is ontstaan en de gevoelde noodzaak om een objectief beeld te krijgen over de taakuitoefening door de politie.’

De politie in Oost-Nederland erkende woensdag dat er een fout is gemaakt bij de bescherming van de Amnesty-waarnemers die zaterdag tijdens de sinterklaasrellen in Staphorst werden belaagd. De mobiele eenheid was aanwezig, maar stond op een andere plaats. Volgens José Rooijers, die de politie-inzet vanuit het hoofdbureau in Apeldoorn coördineerde, waren de relschoppers goed georganiseerd. ,,Ze hadden overal ogen en oren. Het zijn mensen die het fundamentele grondrecht van een ander willen boycotten. Koste wat het kost. Willens en wetens. Tegen bijna iedere prijs”, zei ze gisteren.

Zo werden er niet alleen tractoren in stelling gebracht om wegen te blokkeren, maar ook kraaienpoten uitgestrooid. Dat heeft de politie deels verrast. ,,Vooraf maken we een inschatting van wat kan er gebeuren en hoe groot de kans is dat iets gebeurt. We hadden niet verwacht dat toen de demonstratie eenmaal verboden was, de relschoppers evengoed nog op zoek gingen naar de groep KOZP-demonstranten.’’

Afrit A28

Cruciaal daarbij bleek de aanval van relschoppers op demonstranten en waarnemers van Amnesty International op de afrit van de A28. Volgens Rooijers had dat nooit mogen gebeuren, maar is er door de politie een fout gemaakt. ,,We hadden met zorg een veilige route uitgestippeld van Zwolle naar Staphorst, via provinciale wegen langs Hasselt, Zwartsluis en Meppel. De stoet is onderweg, bij een rotonde, uiteengevallen en twee auto’s zijn over de snelweg verder gegaan. Achteraf bleek dat de demonstranten niet de route hadden gekregen die we hadden uitgestippeld.”

Toen het op de afrit misging, was de mobiele eenheid niet in de buurt, maar bij de ‘veilige’ route. De politie had juist haar Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO) de maandag voor de geplande demonstratie in Staphorst in stelling gebracht om de zaak in goede banen te leiden.

200 agenten

De politie zette zaterdag in Staphorst 200 man personeel in, waaronder een peloton mobiele eenheid (48 mensen) en agenten in burger. In de lucht vloog een drone van de politie. Ter vergelijking: bij een risicowedstrijd in het betaald voetbal brengt de politie 150 man op de been. Toch lukte het relschoppers de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet bij de intocht van Sinterklaas te stoppen. Rooijers had als algemeen commandant van de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden de leiding over de politie-inzet. ,,Onze taak was dat de intocht van Sinterklaas en ook de demonstratie tegen Zwarte Piet vreedzaam kon plaatsvinden. Dat is helaas niet gelukt. Dat doet pijn.”