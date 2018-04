Inspectie spit door medische dossiers Careyn

De inspectie constateerde in afgelopen jaren dat in alle bezochte verpleeghuizen van Careyn de dossiers niet actueel of compleet waren. In deze documenten behoren gegevens over de medicijnen van de cliënt te staan, maar ook diens voorgeschiedenis en dagelijkse rapportages.

Careyn, dat dertig verpleeghuizen heeft in de provincies Utrecht en Zuid-Holland, krijgt al drie jaar lang waarschuwingen van de inspectie en werd eind 2016 onder curatele gesteld. Deze zogenoemde aanwijzing werd afgelopen najaar opnieuw met een jaar verlengd.

Cowboys

SP en PVV pleitten vandaag tijdens een Kamerdebat voor het opknippen van de organisatie in meerdere onafhankelijke stichtingen. Careyn zou een onbestuurbare 'zorgmoloch' zijn geworden. ,,In vele debatten die over Careyn zijn gevoerd komt een duidelijk beeld naar voren. Grootheidswaanzin, dikbetaalde bestuurders, overnames en ga zo maar door. Careyn past daarmee in het rijtje van Meavita, Vestia en Inholland. Organisaties met een belangrijke publieke taak die volledig zijn verziekt en verpest door marktdenken en commerciële cowboys'', zei SP’er Maarten Hijink.

Volgens minister Hugo de Jonge (Zorg) is opsplitsen van één van Nederlands grootste zorginstellingen voorlopig niet aan de orde. ,,Ik sluit niet uit dat opknippen een denkbaar scenario is in toekomst. Maar ik zie nu de grond niet.'' Volgens De Jonge heeft Careyn in de afgelopen anderhalf jaar belangrijke verbeterstappen gezet door bijvoorbeeld de kraamzorgtak af te stoten en zich meer te richten op de ouderenzorg. Ook zou de veiligheid in de verpleeghuizen zijn vergroot en zijn er allerlei na- en bijscholingscursussen opgezet voor medewerkers.

Careyn heeft tot 7 november om ook aan de tweede en laatste deadline van de inspectie te voldoen: dan moet de zorginstelling de zorg, financiën én het bestuur op de rit hebben. Op wat er gebeurt als die deadline niet gehaald wordt, wilde de minister niet op vooruitlopen.

Wachten

De Jonge benadrukte dat de circa tweeduizend ouderen in de verpleeghuizen geen acuut gevaar lopen. Op de vraag van D66 hoe het met de reguliere zorg gesteld is – ‘zou je je vader of moeder hier willen onderbrengen’- gaf hij ook geen antwoord. ,,Ik doe geen quick en dirty schets'', zei hij. De Jonge wacht eerst op het eindoordeel van de Inspectie.