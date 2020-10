Inspectie waarschuwt voor commerciële testaanbieders: ‘Bij klachten altijd naar GGD’

LIVE | Avondklok voor 46 miljoen Fransen, epidemio­loog vindt gedrag Nederlan­ders ‘superirri­tant’

18:04 Voor het eerst zijn er meer dan 9000 positieve coronatests gemeld door het RIVM. Het totaal aantal opgenomen covidpatiënten is in de afgelopen 24 uur gestegen tot 2003, zestig meer dan een dag eerder. Daarvan liggen er 463 op de intensive care, dertien meer dan gisteren. Frankrijk heeft de avondklok die al was ingesteld voor een aantal grote steden uitgebreid naar 38 departementen. 46 miljoen krijgen er vrijdag middernacht mee te maken. In ons liveblog houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws. De berichten van de afgelopen dagen lees je hier terug.