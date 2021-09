Internationaal natuurcongres roept Nederland op: geen nieuwe gaswinning onder Waddenzee

Nederland, start geen nieuwe gaswinning onder de Waddenzee. Dat staat in een motie die donderdagavond is aangenomen op een congres voor natuurbeschermers en regeringsvertegenwoordigers, het IUCN World Congress.

De motie was ingediend door de Waddenvereniging, en wordt nu ondersteund door 23 natuurbeschermingsorganisaties uit landen in Europa en Afrika. Zij roepen de Nederlandse overheid op de ontwerpvergunning voor gaswinning in te trekken om de Waddenzee te beschermen.

‘Dit betekent dat regeringen en natuurbeschermers van over de hele wereld de Nederlandse regering oproepen om gas onder de Waddenzee te laten zitten. Wij zijn ongelooflijk blij met deze internationale steun!’ zei de Waddenvereniging in reactie op de aangenomen motie. ‘Goed nieuws! Gas in de Waddenzee: gewoon laten zitten', Tweette GroenLinks-Tweede Kamerlid Laura Bromet.

Op het laatste moment

De motie werd woensdag op het laatste moment in behandeling genomen door het IUCN, als ‘urgente motie’. De Waddenvereniging diende hem in ‘omdat het waddengebied van belang is voor vogels en mensen uit de hele wereld’, aldus projectmedewerker Frank Petersen. ,,Dit is een uniek Unesco-werelderfgoed en beschermd natuurgebied dat van groot belang is voor bijvoorbeeld vogels die van Siberië naar Afrika vliegen.”

De motie een formele IUCN-resolutie, en is volgens de Waddenvereniging ‘een belangrijk signaal van de wereldwijde natuurbeschermingsgemeenschap’.

Het IUCN World Congress vindt deze week in Marseille plaats, en is bedoeld als voorbereiding op grote internationale besluiten over natuurbehoud en klimaatverandering. Bij de organisatie zijn 86 landen aangesloten en ruim duizend organisaties op het gebied van natuur- en milieubescherming.

Stef Blok

Aanstaande maandag brengt demissionair minister Stef Blok een bezoek aan Ternaard en Groningen. Hier gaat hij volgens een woordvoerder in gesprek met inwoners en bestuurders over de betwiste plannen voor gaswinning. De demissionair minister Economische Zaken en Klimaat heeft de NAM recentelijk toestemming gegeven voor gaswinning aan de NAM.

Dit besluit kon op veel kritiek rekenen, omdat het gasveld voor een groot deel onder de Waddenzee ligt. Aanstaande zaterdag demonstreren inwoners van Ternaard tegen de beslissing.

