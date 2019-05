Inval bij Gelderse afvalverwerker wegens fraude met vervuilde grond

De ingenomen grond was afkomstig van saneringslocaties die vervuild waren met te hoge waarden aan onder meer lood, kwik en minerale oliën. Het onderzoek richt zich op de hoeveelheid grond die is aangenomen, maar Justitie schat dat het gaat om enkele duizenden vrachtwagens. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart in het najaar van 2018, naar aanleiding van rapporten van de omgevingsdienst. ,,Er is door het vermoedelijke gesjoemel grond toegepast waarvan de kwaliteit niet gegarandeerd kan worden. Dat is onwenselijk”, schrijft het Openbaar Ministerie in een persbericht. De verdenkingen handelen in strijd met de omgevingsvergunning, valsheid in geschrifte, overtreding van wet bodembescherming en van de Wet milieubeheer.



Zembla-uitzending

De kwestie kwam op gang na een uitzending van tv-programma Zembla, waarin werd gemeld dat in Barneveldse woonwijken zand was gestort dat volgens een onderzoeksrapport van de Gelderse Omgevingsdiensten de chemische stof styreen zou bevatten. Ruim honderd bewoners hebben Vink, de gemeente en de provincie Gelderland aansprakelijk gesteld voor de schade die zij mogelijk lijden door waardederving.



Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV verklaarde in februari dat 99 procent van de grond die is gebruikt voor de aanleg van wegen en nieuwbouwwijken schoon was. De verdachte partij zand is ruim 9000 ton groot. Veruit het meeste bouwzand is gebruikt bij nieuwbouw in Barneveld en Voorthuizen, maar er is ook zand terechtgekomen in plaatsen als Almelo, Apeldoorn en Laren.