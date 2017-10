Invallen in het hele land tegen witwassen geld

Rotterdam

De meeste invallen zijn in Rotterdam. Daar worden in twee straten in Rotterdam-Zuid negentien geldtransactiekantoren bezocht. Daarbij wordt ook een douanehond ingezet. Elders in het land is bij sommige invallen sprake van een strafrechtelijk onderzoek. In andere gevallen wordt onderzocht of de bedrijven voldoen aan alle regels, zoals op het gebied van bestemmingsplannen of inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel.



De politie heeft tientallen veelal gestolen of vermist opgegeven identiteitsbewijzen aangetroffen die mogelijk gebruikt worden bij moneytransfers, dat is zogeheten id-fraude. Ook is veel contant geld in beslag genomen, mogelijk ook afkomstig van plofkraken. Daarnaast zijn er administratie, digitale gegevensdragers, mobiele telefoons, wapens, een gestolen auto en horloges in beslag genomen. Bij een doorzoeking in een kantoor dat was ingericht als reisbureau vond de politie slechts reisgidsen uit 2009 in vitrines. ,,Dit zou erop kunnen duiden dat dit kantoor wordt gebruikt als dekmantel om geld wit te wassen'', aldus de politie.