Irakese Dored (40) bijna doodgestoken om muziek: ‘Hij bleef maar roepen dat hij me dood zou maken’

28 maart Er is zacht lenteweer in aantocht. Komende dagen worden we getrakteerd op zon en temperaturen die oplopen tot maar liefst 22 graden. ,,De eerste twintigers van het jaar”, aldus meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza opgetogen.