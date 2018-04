Irissa vreest dat vermiste opa Dirk (81) dood is, 'maar hoopt hem te vinden'

Het is balanceren tussen hoop en vrees voor de familie van Dirk van den Belt. De 81-jarige Kampenaar is bijna een week vermist. ,,Wij hopen hem te vinden, maar houden er rekening mee dat hij is overleden", vertelt kleindochter Irissa.

De hele week blijft de familie uit de publiciteit. Nu vindt Irissa van den Belt (22) het tijd om extra aandacht op de zaak te werpen. ,,Het onderzoek lijkt te stagneren. We moeten iets doen om meer informatie en tips te krijgen. Opa is zondag om 11.00 uur voor het laatst gezien op station Duivendrecht. Daarna... niks."

Verdrietig

Irissa vertelt rustig. De eerste schrik van de vermissing is voorbij. Nu is er vooral spanning of haar opa wordt gevonden. ,,Mijn situatie is nu stabiel. Bij de familie is dat anders. Zij zijn ontzettend verdrietig en de hele dag met de vermissing bezig. Ik ben weer aan het werk. Dat leidt een beetje af."

Quote Opa laat altijd wat van zich horen Irissa van den Belt Vele vragen spoken door het hoofd. Bij Irissa, haar vader, de rest van de familie. Een week lang niets van zich laten horen, dat is niets voor opa. ,,Hij laat altijd wat van zich horen. En ook dat hij met de trein van Kampen naar Duivendrecht is gegaan... Hij reist nooit met de trein." Connecties rondom Amsterdam heeft Dirk ook niet.

Boot

Quote Mensen wensen mij sterkte. Liever heb ik tips, zodat opa wordt gevonden Irissa van den Belt De zoektocht naar opa Dirk houdt de familie al vanaf zondag bezig. ,,In heel Kampen zochten we. Zelf ben ik met een boot de IJssel op gegaan en langs de oever gezocht", verhaalt Irissa. Opa Dirk houdt van het water en wandelde vaak langs de rivier. Maar in Kampen werd hij niet gevonden. Ook maandag niet, nadat een politiehelikopter hielp speuren.

Verrassing

De verrassing was dinsdag groot. Op camerabeelden is Van den Belt te zien op station Duivendrecht. De familie krijgt hoop: er is een spoor. Maar tegelijkertijd is er de onzekerheid. De waarneming is van zondag; twee dagen eerder. Op donderdag gaat Irissa's vader naar het station. Met een foto in de hand vraagt hij rondt: Wie heeft Dirk gezien? Niemand. De familie is radeloos.

Tips

Irissa blijft berichten over de vermissing delen via sociale media. Het besef is er: de kans dat opa in Kampen wordt gevonden is klein. Nu zeker is dat hij per trein van Kampen richting Amsterdam is vertrokken, kan opa Dirk overal zijn. ,,Via Facebook kan ik de vermissing bij meer mensen onder de aandacht brengen", vertelt Irissa. ,,Ik krijg veel reacties, vooral van kennissen. Ze wensen mij en de familie sterkte. Dat is fijn. Eigenlijk heb ik liever tips, zodat opa snel gevonden wordt."