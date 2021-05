Is 1 september alles weer normaal? Deze factoren kunnen nog roet in het eten gooien

1. De dreiging van mutaties

Afgelopen weekeinde dook plots de nieuwe Vietnamese variant op - een kruising tussen de Britse en de Indiase. In Japan waarschuwde de voorzitter van de artsenunie voor het ontstaan van een olympische virusvariant.

De varianten buitelen over elkaar heen, en dat voedt de zwartkijkerij bij pessimisten. Straks zijn we allemaal gevaccineerd en worden we overspoeld door een variant die al onze immuniteit waardeloos maakt, is hun vrees.