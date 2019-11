Is katten binnen houden überhaupt wel haalbaar? ‘Ik kan ze dan maar beter laten inslapen’

Voor Gerrit Veenstra (53) uit het Friese dorp Warns is het klip en klaar: baasjes die hun kat buiten laten lopen, overtreden de wet. Hij is dan ook dolblij met het statement van de Tilburgse wetenschappers. ,,Dit nieuws had dertig of veertig jaar eerder moeten komen, dit heeft veel te lang geduurd.”



De Fries probeerde al eerder aangifte te doen bij de politie en trok aan de bel bij de gemeente over de buurtkatten die er met de babykonijntjes uit zijn ren vandoor gingen. ,,Maar ik werd van het kastje naar de muur gestuurd. Ik kreeg nul op rekest. Het antwoord was dat ze er volgens de wet niets tegen konden doen. Nou, dat is nu wel anders.”



Veenstra heeft vandaag opnieuw aan de bel getrokken . ,,Als de gemeente en politie het afwimpelen, dan stappen we naar de rechter.” Niet alleen vanwege de babykonijntjes die de aanvallen van de buurtkatten niet overleefden, benadrukt Veenstra. ,,Al die vogels hier in Friesland, wier nesten worden leeggehaald. Mijn dochter is ook een keer aangevallen door een kat die net een haas had gevangen. Ik heb nooit van de katteneigenaren excuses gehad, niks.”



Hij hoopt dat meer mensen zich bij hem aansluiten om de gang naar de rechter te maken. ,,Misschien kan het een schadeclaim opleveren. Wat dacht je van duiventelers, die kostbare duiven hebben die door katten zijn gepakt? Of vogels die uit volières zijn gehaald? Ik denk wel dat er meer mensen voor te porren zijn. En dat er meer mensen zijn die al eens aangifte probeerden te doen en met niks werden teruggestuurd.”