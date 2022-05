Is ‘needle spiken’ de perfecte misdaad of een broodje aap?

‘Naaldbende slaat toe in New York’. Het is 5 december 1913 en op de voorpagina van de New York Times prijkt een artikel dat zo in een hedendaagse krant had kunnen staan. Universitair docent Peter Burger die nepnieuws onderzoekt, kreeg een enorm déjà-vu-gevoel toen hij over de eerste gevallen hoorde van het zogenoemde needle spiking in Nederland.