Istahil werd op haar zesde besneden: ‘Mijn moeder zei dat het goed voor me was’

,,Jou wordt als jong meisje niks verteld. Het is traditie: het hoort erbij’’, begint ze haar verhaal. ,,Op een dag word je gewoon zonder uitleg meegenomen.’’ Istahil is geboren en getogen in Mogadishu, de hoofdstad van Somalië, waar ze woonde met haar ouders en zussen. Ze was 6 toen ze met haar jongere zusje door haar moeder werd opgehaald uit school om ‘op vakantie’ te gaan. De bestemming: een dorpje ongeveer 2000 kilometer verderop, waar haar opa woonde. Wat haar daar werd aangedaan, zou haar voor de rest van haar leven tekenen.



Zelfs ruim veertig jaar na dato herinnert ze zich de ‘ingreep’ als de dag van gisteren. ,,Ik kwam dat kamertje binnen, er lag een kleed op de grond en er zat een vrouw in de hoek. Ik herinner me vooral haar ogen nog. Alsof ze zeiden ‘jij bent van mij’.’’ De 6-jarige Istahil, niet wetende wat haar te wachten stond, werd vastgegrepen bij haar handen en voeten door verschillende vrouwen, onder wie haar moeder, en op het kleed gelegd. ,,Mijn moeder zei: ‘stil zijn, dit is goed voor jou’. Toen kwam de vrouw met een scheermes naar me toe.’’