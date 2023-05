Italiaanse dierenarts racet naar Almere met gevonden babyaapjes: ‘Niet geschikt als huisdier’

De Italiaanse politie heeft afgelopen weekend tijdens een routinecontrole aan de grens met Slovenië vier babyaapjes ontdekt. Een dierenarts, die door de politie was ingeschakeld, reed met de dieren in een race tegen de klok naar de opvang van Stichting AAP in Almere. Het jongste aapje van twee weken oud overleefde de reis niet, de drie anderen zijn inmiddels aangekomen in Nederland en worden verzorgd in de opvang.

Toen dierenarts Stefano Pesaro ontdekte dat de aapjes behandeling nodig hadden, vertrok hij samen met een vriend met zijn camper richting Nederland. Achterin stond een couveuse met daarin een kooitje met de jongste twee dieren. De twee andere jongen, rond de vier weken oud, liepen vrij rond in het geïmproviseerde babyverblijf.

De dieren, drie witoorpenseelaapjes en een witgezichtoeistiti, zijn verwante kleine klauwaapjes die thuishoren in de Zuid-Amerikaanse jungle. Totaal niet geschikt voor in een krappe huiskamer dus, vertelt Peter de Haan, woordvoerder van dierenwelzijnsorganisatie AAP. „Als ze niet waren ontdekt, zouden ze bij de koper thuis zijn overleden.’’ Het diertje dat onderweg is overleden was een van de twee jongste witoorpenseelaapjes, van twee weken oud.

Derde van links: dierenarts Stefano Pesaro met links verzorgers van Stichting AAP, vlak na aankomst. Rechts staat een vriend van Pesaro, die meereed, en de couveuse die werd gebruikt om de aapjes in te transporteren. © Stichting AAP

De drie overgebleven aapjes worden momenteel verzorgd in Almere, maar de omstandigheden zijn niet ideaal. Ze horen namelijk absoluut niet zo vroeg bij hun ouders te worden weggehaald. „Die stress maakt het erg lastig om te overleven.’’ Daarnaast leven de diertjes in groepen, eten ze fruit en zaden uit de jungle, zijn ze heel sociaal en moeten ze veel kunnen klimmen en bewegen. „Mensen willen pochen met exotische dieren, maar de aapjes zijn totaal niet geschikt als huisdier’’, aldus De Haan.

Online handel

Het komt heel weinig voor in Nederland, maar het gebeurt weleens dat een bewoner meldt dat ze bij de buren een vreemd dier hebben gezien. „Net als deze, zijn die aapjes dan waarschijnlijk op internet besteld’’, vermoedt De Haan. Het is dan ook illegaal in Nederland en gelukkig wordt het houden van aapjes niet vaak ontdekt. Wel is De Haan bang dat het vaker voorkomt dan dat het wordt ontdekt: „In heel veel Europese landen worden dit soort apen als huisdier gebruikt en gefokt en gesmokkeld over de open grenzen.’’

De jongste dieren werden allebei behandeld voor longproblemen. Momenteel is hun toestand stabiel, maar het is erg lastig om een exotisch dier in een vreemde omgeving te verzorgen. Het artsenteam van AAP is nu op zoek naar geschikte soortgenoten om als adoptieouder de zorg te bieden die de verzorgers niet kunnen nabootsen.