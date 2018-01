'Ivana Smit had voor fatale val al blauwe plekken'

Deze honden zijn in de race voor de titel van Beste Hond van 2017

19:15 Twee dagen voor de grote uitreiking rennen ze nog wild door de natuur, maar zondag moeten ze er spic en span uitzien. Liesje van Essen is eigenaar van drie jachthonden die meedingen voor de titel van Beste Hond van 2017. Of ze winnen durft ze nog niet te zeggen, ,,maar het is al een hele eer om zover te komen met 3 honden", zegt ze.