Jackpot van 27,8 miljoen valt in Noord-Brabant

Quiz Waar hééft de jeugd het in vredesnaam over? ‘Generatie is echt niet anders dan vroeger’

10 februari Is het eigenlijk erg dat (groot-)ouders geen idee hebben wie of wat unboxing, Meisje Djamila of Zombies zijn? Nee, vindt hoogleraar mediastudies Mark Deuze van de Universiteit van Amsterdam. Hij gelooft niet dat generaties anno 2019 steeds verder uit elkaar drijven, omdat ze naar andere filmpjes, series of idolen kijken. Kun jij nog een beetje meekomen met de jeugd? Speel onderaan dit artikel de social media-quiz.