Jagers moeten recordaantal wilde zwijnen afschieten op Veluwe: ‘Er is veel wild, nou en?’

Beveili­ging in Nederland opge­schroefd na aanslag op Peter R. de Vries

8 juli Vanwege de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries in Amsterdam is de beveiliging in Nederland opgeschroefd. Demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus spreekt van een ‘intensivering’. Waar en hoe wil hij niet zeggen.